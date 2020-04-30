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"Робін Гуд" – Селезньов на карантині тренує влучність без м'яча

30 квітня 19:12 404 Читать на русском
"Робін Гуд" – Селезньов на карантині тренує влучність без м'яча
Євген Селезньов / Фото Instagram

Український форвард Бурсаспора Євген Селезньов освоює новий для себе вид спорту.

Євген Селезньов вирішив повправлятись у стрільбі з лука та поділився відповідним відео в Instagram.

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За роликом важко оцінити влучність українського форварда, але сам він вважає, що це рівень Робін Гуда, принаймні, так написано під відео: "Робін Гуд. Ніколи не здавайся".

У нинішньому сезоні чемпіонату Туреччини Селезньов провів 22 матчі, в яких відзначився 8-ма голами та двома асистами.

Вернидуб створив божевільний камбек, але не вийшов у фінал Кубка Білорусі – 4 голи за 16 хвилин після заміни Мілевського

Robin hoodnever give up

Допис, поширений Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

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Теги
Відеоновини Туреччина футбольні курйози Євген Селезньов Євген Селезньов Бурсаспор Бурсаспор
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