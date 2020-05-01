"У меня уголь в крови", – Селезнев оценил шансы вернуться в Шахтер

Украинский форвард Бурсаспора Евгений Селезнев признался, что был бы не против еще раз примерить футболку донецкого клуба.

"Это невозможно. Мне 35 лет, давайте реально смотреть на вещи. Конечно, я бы вернулся. Это Шахтер, я родился возле Донецка. У меня уголь в крови.

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Днепр и Шахтер – мои клубы, хотя болельщики воевали между собой. Но я оставался тем, кем я есть. Я никогда никому не лгал.

Должность в структуре "горняков"? В Шахтере хороший стафф, зачем я там нужен? Я не заканчивал ни института, и вообще хочу поиграть еще", – цитирует Селезнева Tribuna.

Напомним, форвард последний раз защищал цвета донецкого клуба в 2016-м. В нынешнем сезоне чемпионата Турции Селезнев провел 22 матча, в которых отметился 8-ю голами и двумя ассистами.

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