"У мене немає сумнівів, що Коваленко – великий футболіст з великим талантом. Це гравець, який дуже добре грає в закритому просторі, дуже добре віддає передачі.

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У нього були певні фізичні проблеми, і в той момент був Бернард, який грав дуже добре зліва. Марлос був праворуч, залишалися Тайсон і Коваленко. На позицію "десятки" я вирішив поставити Тайсона. Це була позиція саме Коваленка, але команда дуже добре грала, коли Тайсон був на полі. Саме тому Віктор грав менше.

Іноді Коваленко виходив трохи нижче, але це було з Тайсоном, Бернардом і Марлосом на полі. Коваленко мав трохи менше часу. Звичайно, були у нього певні фізичні проблеми, які не дозволяли грати йому дуже часто. Але це футболіст, у якого дуже великий талант. І те, що він перейшов в Аталанту – теж показник. Якщо він буде трохи агресивнішим в плані атаки, то з часом виросте у великого футболіста", – сказав Фонсека в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

Нагадаємо, португальський фахівець очолював Шахтар з 2016 по 2019 роки.

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