"Я прийшов після 12 років роботи Луческу. Це було нелегко, тому що у мене були інші ідеї. Це була складна робота. Були футболісти, які працювали тільки з Луческу. Змінити бачення футболу і гру після 12 років того, що вони робили – було правда важко. Особливо на першому етапі.

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Було непросто, тому що Шахтар жив 12 років з Луческу і його ідеями. Я не кажу, що це погані ідеї – це інші ідеї. Інтегрувати свої ідеї в гру команди було важко. Луческу – дуже хороший тренер. Результати в Шахтарі це підтверджують. Також це доводять результати в Динамо. Для мене, безсумнівно, Луческу – дуже сильний тренер з великими досягненнями.

Вперше про це скажу, тому що Луческу каже про мене 5 років. І завжди не до кінця віддає належне моїй роботі. Я завжди поважав його і його роботу. Але він мою – не до кінця. Хочу сказати одне. Реальність така, що коли ми приїхали сюди, він два роки не вигравав чемпіонат. Я прийняв від Луческу таку команду. Важко було змінити команду, яка не перемагала, в команду-переможця, яка потім три рази поспіль виграла чемпіонат.

Я не взяв у Луческу команду, яка перемагала. Я взяв команду, яка програла два чемпіонати. Трансформувати таку команду в ту, що потім тричі стала чемпіоном – це зробити непросто. Це було пов'язано не тільки з грою. Є ті, хто скажуть, що я використовував ідеї Луческу. Це скажуть ті люди, які нічого не розуміють у футболі. Тому що ми радикально трансформували манеру гри Шахтаря. І моя манера гри не має нічого спільного з манерою Луческу.

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І хочу повторити: хто говорить, що я використовував ідеї Луческу – той нічого не розуміє у футболі. Я прийняв від Луческу гравців, які були без мотивації. Половина футболістів хотіла піти з Шахтаря, не хотіла залишатися в команді. Колектив, у якого були проблеми з дисципліною. Було важко дисциплінувати футболістів. Деякі гравці мали одне ставлення, інші – зовсім інше.

Я прийняв команду у важкій ситуації. Крім того, що команда у нього не перемагала, були і дрібні моменти між тренерами і футболістами. І змінити стиль гри, ці дрібні деталі з дисципліною – дуже-дуже важко. Особливо, спочатку. І для тих, хто скаже, що я грав в той же футбол, що і Луческу – так, це правда. Я грав в тій же системі. Або я граю 4-2-3-1, або 4-4-2, або 4-3-3. Це не система, яку Луческу винайшов. Це універсальна система.

Знову скажу: хто не розуміє у футболі, може сказати, що одне й те саме. Система – це одне. Модель гри і те, як команда грає – зовсім інше. Тому було важко змінити це все. Дуже багато довелося поміняти в плані організації", – розповів Фонсека у коментарі шоу Бомбардир на YouTube.

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