"Гадаю, результат дуже хороший для нас. Ми знали про якість України і готувалися до щільної гри в захисті. Підтримка тут дуже класна, гарні фанати. Втім, у нас був свій план на гру. Також відзначу нашого молодого голікпера, який провів сильний матч.

Україна – Болгарія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Я задоволений нашим виступом у захисті. Зрештою це нова команда. У нас дуже багато молодих гравців, упродовж останніх циклів з'явилось 14 дебютантів. Дуже радий, що ми втримали результат проти України. У цієї команди дуже багато якості. Кого можу відзначити в українській збірній? Кожен їхній гравець провів фантастичний матч. Вони створювали ситуації, бо це справді гарна команда. Вболівальники не переставали підтримувати їх із трибун. Хороша новина в тому, що ми пережили ураган", – сказав Петров на прес-конференції.

Нагадаємо, настуним суперником українців стане Боснія і Герцеговина. 16 листопада команди зійдуться у битві за другу сходинку і плей-офф відбору на чемпіонат світу.

Україна не дотиснула Болгарію в матчі з 3 скасованими голами і фантастичним нефартом – 36 ударів було мало