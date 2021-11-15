"У матчі з Україною ми не можемо нехтувати репутацією збірної": голкіпер боснійців обіцяє бій команді Петракова
Воротар збірної Боснії і Герцеговини Ібрахім Шехіч запевнив, що команда викладеться на повну у "непотрібному" матчі відбору ЧС проти України.
"Ми всі розчаровані та засмучені. Непросто підготуватися після поразки та сценарію, на який ніхто не очікував. Ми маємо бути серйозними наприкінці кваліфікації, щоб хоч якось відплатити фанатам. У цьому матчі ми не можемо дозволити собі нехтувати репутацією збірної. Гравці це знають, особливо молоді. Вони також повинні взяти на себе відповідальність і працювати, щоб стати новими лідерами цієї команди.
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Це командний вид спорту, і ми всі винні у кожній поразці, і разом ми святкуємо перемоги. Того дня ми не хотіли так сильно перемагати, як суперник, і це сумно. Якщо ми не увійдемо в гру на сто відсотків, то не зможемо нікого перемогти, і нам доведеться змінити це мислення у майбутньому. Були ігри, в яких ми виступали добре, наприклад Франція, Україна та далекий виїзд у Казахстан. Чомусь ми краще грали на чужому полі, ніби деякі гравці не впоралися з тиском, коли ми виходимо вдома", – цитує Шехіча сайт футбольного Союзу Боснії і Герцеговини.
Нагадаємо, боснійці прийматимуть Україну 16 листопада, початок о 21:45. Господарі вже втратили всі шанси виходу на Мундіаль, а підопічним Петракова потрібна виключно перемога і сподівання на Францію у паралельному матчі проти фінів.
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