"Ми всі розчаровані та засмучені. Непросто підготуватися після поразки та сценарію, на який ніхто не очікував. Ми маємо бути серйозними наприкінці кваліфікації, щоб хоч якось відплатити фанатам. У цьому матчі ми не можемо дозволити собі нехтувати репутацією збірної. Гравці це знають, особливо молоді. Вони також повинні взяти на себе відповідальність і працювати, щоб стати новими лідерами цієї команди.

Тренер Боснії і Герцеговини анонсував ротацію у матчі проти України

Це командний вид спорту, і ми всі винні у кожній поразці, і разом ми святкуємо перемоги. Того дня ми не хотіли так сильно перемагати, як суперник, і це сумно. Якщо ми не увійдемо в гру на сто відсотків, то не зможемо нікого перемогти, і нам доведеться змінити це мислення у майбутньому. Були ігри, в яких ми виступали добре, наприклад Франція, Україна та далекий виїзд у Казахстан. Чомусь ми краще грали на чужому полі, ніби деякі гравці не впоралися з тиском, коли ми виходимо вдома", – цитує Шехіча сайт футбольного Союзу Боснії і Герцеговини.

Нагадаємо, боснійці прийматимуть Україну 16 листопада, початок о 21:45. Господарі вже втратили всі шанси виходу на Мундіаль, а підопічним Петракова потрібна виключно перемога і сподівання на Францію у паралельному матчі проти фінів.

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