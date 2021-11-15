"Мы все разочарованы и расстроены. Непросто подготовиться после поражения и сценария, которого никто не ожидал. Мы должны быть серьезными в конце квалификации, чтобы хоть как-то отплатить фанатам. В этом матче мы не можем позволить себе пренебрегать репутацией сборной. Игроки это знают, особенно молодые, они также должны взять на себя ответственность и работать, чтобы стать новыми лидерами этой команды.

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Это командный вид спорта, и мы все виноваты в каждом поражении, и вместе мы празднуем победы. В тот день мы не хотели так сильно победить, как соперник, и это грустно. Если мы не войдем в игру на сто процентов, то не сможем никого победить, и нам придется изменить это мышление в будущем. Были игры, в которых мы выступали хорошо, например, Франция, Украина и дальний выезд в Казахстан. Почему-то мы лучше играли на чужом поле, как будто некоторые игроки не справились с давлением, когда мы выходим дома", – цитирует Шехича сайт футбольного Союза Боснии и Герцеговины.

Напомним, боснийцы будут принимать Украину 16 ноября, начало в 21:45. Хозяева уже потеряли все шансы выхода на Мундиаль, а подопечным Петракова нужна исключительно победа и надежда на Францию ​​в параллельном матче против финнов.

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