Керманич збірної Боснії і Герцеговини Івайло Петев попередив, що в матчі відбору ЧС проти України склад може бути незвичним.

"Завтра ми матимемо гру, яка завершить цей цикл. Найголовніше – боротися та показати бажання перемагати. Нам потрібно показати набагато більше, ніж у минулій грі з Фінляндією. Я не можу зараз сказати, яким складом ми гратимемо, але, можливо, що деякі гравці, які раніше виходили менше, матимуть можливість.

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Ми маємо проаналізувати, у чому ми помилилися і як ми працюватимемо у майбутньому. Найголовніше, щоб завтра ми грали добре та відповідально. Ми повинні продовжувати працювати, щоб прогресувати день у день. І ці гравці будуть досвідченішими в наступному циклі. Ми маємо здобувати уроки з усього", – цитує Петева сайт футбольного Союзу Боснії і Герцеговини.

Нагадаємо, боснійці прийматимуть Україну 16 листопада, початок о 21:45. Господарі вже втратили всі шанси виходу на Мундіаль, а підопічним Петракова потрібна виключно перемога і сподівання на Францію у паралельному матчі проти фінів.

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