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У матчі Другої ліги Нива Т – Буковина гравці та арбітр врятували життя футболісту гостей Кузіву

14:15 298 Читать на русском
У матчі Другої ліги Нива Т – Буковина гравці та арбітр врятували життя футболісту гостей Кузіву
Нива Т – Буковина – 0:2 / ФК Буковина

Під час матчу Другої ліги Нива Т – Буковина гравець чернівецької команди Віталій Кузів опинився на газоні і його врятували.

Під час матчу Другої ліги між тернопільською Нивою та Буковиною футболіст гостей Віталій Кузів в одному з епізодів опинився на газоні після зіткнення.

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Футболіст команди з Тернополя врятував його. Епізод вийшов аналогічним з Гусєвим та Канкавою в 2014 році.

Перемогу здобула команда з Чернівців з рахунком 2:0.

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Друга ліга2 турТернопільский міський стадіон (Тернопіль)

Нива Тернопіль - Буковина: Субота 28 липня 2018

Нива Тернопіль
Матч завершено
0 : 2
Буковина
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Теги
Віталій Кузів Віталій Кузів Джаба Канкава Джаба Канкава Буковина Буковина Нива Тернопіль Нива Тернопіль Друга ліга Відеоновини Нива Тернопіль - Буковина Олег Гусєв Олег Гусєв
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