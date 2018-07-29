У матчі Другої ліги Нива Т – Буковина гравці та арбітр врятували життя футболісту гостей Кузіву

Під час матчу Другої ліги Нива Т – Буковина гравець чернівецької команди Віталій Кузів опинився на газоні і його врятували.

Під час матчу Другої ліги між тернопільською Нивою та Буковиною футболіст гостей Віталій Кузів в одному з епізодів опинився на газоні після зіткнення.

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Футболіст команди з Тернополя врятував його. Епізод вийшов аналогічним з Гусєвим та Канкавою в 2014 році.

Перемогу здобула команда з Чернівців з рахунком 2:0.

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