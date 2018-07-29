В матче Второй лиги Нива Т – Буковина игроки и арбитры спасли жизнь футболисту гостей Кузиву

Во время матча второй лиги Нива Т – Буковина игрок черновицкой команды Виталий Кузив оказался на газоне и его спасли.

Во время матча второй лиги между тернопольской Нивой и Буковиной футболист гостей Виталий Кузив в одном из эпизодов оказался на газоне после столкновения.

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Футболист команды из Тернополя спас его. Эпизод вышел аналогичным с Гусевым и Канкавой в 2014 году.

Победу одержала команда из Черновцов со счетом 2:0.

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