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В матче Второй лиги Нива Т – Буковина игроки и арбитры спасли жизнь футболисту гостей Кузиву

14:18 187 Читати українською
В матче Второй лиги Нива Т – Буковина игроки и арбитры спасли жизнь футболисту гостей Кузиву
Нива Т – Буковина – 0:2 / ФК Буковина

Во время матча второй лиги Нива Т – Буковина игрок черновицкой команды Виталий Кузив оказался на газоне и его спасли.

Во время матча второй лиги между тернопольской Нивой и Буковиной футболист гостей Виталий Кузив в одном из эпизодов оказался на газоне после столкновения.

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Футболист команды из Тернополя спас его. Эпизод вышел аналогичным с Гусевым и Канкавой в 2014 году.

Победу одержала команда из Черновцов со счетом 2:0.

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Вторая лига2 турТернопольский городской стадион (Тернополь)

Нива Тернополь - Буковина: Суббота 28 июля 2018

Нива Тернополь
Матч окончен
0 : 2
Буковина
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