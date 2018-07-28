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Друга ліга: Верес програв Поліссю, Минай Кополовця здобув перемогу над Поділлям

21:50 313 Читать на русском
Друга ліга: Верес програв Поліссю, Минай Кополовця здобув перемогу над Поділлям
ФК Полісся

Сьогодні відбулися матчі 2-го туру в обох групах Другої ліги.

Після 2-го туру в турнірній таблиці Групи А відразу чотири команди мають по 4 очки. Чайка, Черкащина-Академія, Полісся та Калуш наразі випереджають своїх конкурентів. Рівненський Верес, який минулого року виступав в УПЛ, досі не набрав жодного залікового пункту.

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У Групі Б одноосібне лідерство захопив Реал Фарма. Однак вже завтра його можуть наздогнати Кремінь або Кристал, які зіграють між собою.

Чемпіонат України. Друга ліга, 2-ий тур

Група А

Нива Т – Буковина – 0:2

Голи: Кузів, 24, Мунтян, 76

Вилучення: Пікуль, 45 – Віксіч, 90+3 (друга жовта картка)

Черкащина-Академія – Нива В – 1:0

Гол: Сторчоус, 46

Верес – Полісся – 0:1

Гол: Немтінов, 64 (пенальті)

Чайка – Калуш – 0:0

Поділля – Минай – 0:2

Голи: Нурієв, 49, Гегедош, 73

Група Б

Нікополь – Енергія – 0:1

Гол: Шевченко, 66

Реал Фарма – Гірник – 3:1

Голи: Новицький, 29, 44, Філіппов, 86 – Олійник, 90

Таврія – Мир – 2:1

Голи: Воронченко, 12, Масалов, 85 – Бойко, 73

Металург – Миколаїв-2 – 4:0

Голи: Сарапій, 23, Олійник, 33, Корнєв, 48, Яровенко, 66

Друга ліга2 турАвангард (Рівне) (Рівне)

Верес - Полісся: Субота 28 липня 2018

Верес
Матч завершено
0 : 1
Полісся
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Верес Верес Минай Минай Верес - Полісся Поділля - Минай Друга ліга
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