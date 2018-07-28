Друга ліга: Верес програв Поліссю, Минай Кополовця здобув перемогу над Поділлям

Сьогодні відбулися матчі 2-го туру в обох групах Другої ліги.
Після 2-го туру в турнірній таблиці Групи А відразу чотири команди мають по 4 очки. Чайка, Черкащина-Академія, Полісся та Калуш наразі випереджають своїх конкурентів. Рівненський Верес, який минулого року виступав в УПЛ, досі не набрав жодного залікового пункту.
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У Групі Б одноосібне лідерство захопив Реал Фарма. Однак вже завтра його можуть наздогнати Кремінь або Кристал, які зіграють між собою.
Чемпіонат України. Друга ліга, 2-ий тур
Група А
Нива Т – Буковина – 0:2
Голи: Кузів, 24, Мунтян, 76
Вилучення: Пікуль, 45 – Віксіч, 90+3 (друга жовта картка)
Черкащина-Академія – Нива В – 1:0
Гол: Сторчоус, 46
Верес – Полісся – 0:1
Гол: Немтінов, 64 (пенальті)
Чайка – Калуш – 0:0
Поділля – Минай – 0:2
Голи: Нурієв, 49, Гегедош, 73
Група Б
Нікополь – Енергія – 0:1
Гол: Шевченко, 66
Реал Фарма – Гірник – 3:1
Голи: Новицький, 29, 44, Філіппов, 86 – Олійник, 90
Таврія – Мир – 2:1
Голи: Воронченко, 12, Масалов, 85 – Бойко, 73
Металург – Миколаїв-2 – 4:0
Голи: Сарапій, 23, Олійник, 33, Корнєв, 48, Яровенко, 66