35-річний футболіст разом зі своєю сім'єю з 27 лютого не виходить на зв'язок, його місце перебування невідоме. Про це повідомляє Владислав Налигач у Facebook.

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Юрій Цапій родом із Маріуполя, але з 2020 року виступає за Вікторію, що базується у селищі Миколаївка. Воно розташоване в 30 кілометрах від Сум, які з перших днів нападу зазнавали атак з боку російських військових.

Цього сезону півзахисник провів 9 матчів у Другій лізі, у яких встиг відзначитись однією результативною передачею.

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