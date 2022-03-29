"Конечно, в ближайшие годы такого клуба, как Яруд, наверное, уже не будет (как, впрочем, и представителя УПЛ – Мариуполя).

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Обидно, что наша команда под руководством Олега Красноперова начала показывать отличный футбол, а президент, кажется, метил в Первую лигу. Но это сейчас не главное. Важно победить в нашей войне, сохранить Украину и отстроить ее. В футбол поиграть успеем.

С футболистами и тренерами все время на связи. Не можем только найти нашего опытного Игоря Тищенко, но верим, что он жив и здоров", – сказал Матвеев в комментарии Zbirna.com.

Напомним, Тищенко – воспитанник Мариуполя, за который выступал с 2006 по 2013 и с 2016 по 2021 годы. В 2013-м дебютировал за Карпаты, однако провел за основу лишь 6 матчей. В июне 2021-го в статусе свободного агента перешел в мариупольский Яруд.

К слову, за Мариуполь идут едва ли не самые активные бои между российскими захватчиками и украинскими военными. Город находится в блокаде, 90% домов в нем уничтожены. Жители не имеют доступа к воде, газу, электричеству, связи, продуктам и лекарствам, а эвакуационные коридоры постоянно блокируются рашистскими террористами.

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