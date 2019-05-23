В Манчестер Сіті прокоментували чутки про те, що Гвардіола домовився з Ювентусом

Член правління Манчестер Сіті Альберто Галассі запевнив, що Хосеп Гвардіола залишиться у клубі.

"З огляду на інформацію, яка публікується в пресі, потрібно прояснити ситуацію. Гвардіола залишається з нами, він хоче працювати в Манчестер Сіті.

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Крім того, клуб рівня Ювентуса ніколи б не дозволив, щоб така новина подібним чином з'явилася в ЗМІ. Під цими чутками немає ніяких підстав", – цитує Галассі Sky Sports.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ювентус близький до призначення Хосепа Гвардіоли новим головним тренером. Іспанець вже начебто погодив умови особистого контракту.

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