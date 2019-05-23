Гвардіола отримуватиме в Ювентусі 24 млн євро на рік, – ЗМІ

Стали відомі фінансові подробиці контракту Пепа Гвардіоли в Ювентусі.

Хосеп Гвардіола стане головним тренером Ювентуса після відходу Массіміліано Аллегрі. За інформацією видання AGI, каталонський тренер зароблятиме 24 млн євро за рік.

Гвардіола узгодив контракт з Ювентусом, – ЗМІ

Раніше зазначалось, що Гвардіола підпише з Ювентусом 4-річний контракт, а офіційно про це оголосять 14 червня. Розмір компенсації, яку повинен отримати Манчестер Сіті, поки невідомий, адже чинний контракт іспанця з чемпіонами Англії розрахований ще на 2 роки.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті під керівництвом Гвардіоли у цьому сезоні зробив требл в англійських змаганнях, але в Лізі чемпіонів вилетів на стадії 1/4 фіналу від Тоттенхема.

Рекорди в Італії та нездійсненна мрія про Лігу чемпіонів навіть з Роналду: чим запам'ятається Аллегрі в Ювентусі