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Гвардіола отримуватиме в Ювентусі 24 млн євро на рік, – ЗМІ

13:12 2171 Читать на русском
Гвардіола отримуватиме в Ювентусі 24 млн євро на рік, – ЗМІ
Пеп Гвардіола / Sky Sports

Стали відомі фінансові подробиці контракту Пепа Гвардіоли в Ювентусі.

Хосеп Гвардіола стане головним тренером Ювентуса після відходу Массіміліано Аллегрі. За інформацією видання AGI, каталонський тренер зароблятиме 24 млн євро за рік.

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Раніше зазначалось, що Гвардіола підпише з Ювентусом 4-річний контракт, а офіційно про це оголосять 14 червня. Розмір компенсації, яку повинен отримати Манчестер Сіті, поки невідомий, адже чинний контракт іспанця з чемпіонами Англії розрахований ще на 2 роки.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті під керівництвом Гвардіоли у цьому сезоні зробив требл в англійських змаганнях, але в Лізі чемпіонів вилетів на стадії 1/4 фіналу від Тоттенхема.

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