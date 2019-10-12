Маліновський: Литва – моя команда, три з п’яти я забив саме їй

Півзахисник збірної України та італійської Аталанти Руслан Маліновський, який відзначився дублем у матчі проти збірної Литви, поділився своїми емоціями від поєдинку.

"Я згоден із тим, що Литва – це, певною мірою, моя команда. Адже я забив за збірну п'ять м'ячів, і три з них – у ворота литовців. По суті, у мене були два моменти, й обидва вдалося реалізувати. Але не потрібно робити з цього щось надприродне, оскільки ми зобов'язані були вигравати у цьому матчі. Що, власне, і зробили – перемогли і взяли три очки. На цей момент у нас попереду також дуже важлива гра – з Португалією.

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Збірна Литви грала дуже низько, у дві лінії. Суперник буквально "сів" у своєму штрафному майданчику і навіть не пресингував. Він повністю віддав нам м'яч, але, незважаючи на це, було важко. Можливо, варто було трохи підняти темп, грати ширше, щоб з'являлися вільні зони. Усе стало на свої місця тоді, коли ми забили. У другому таймі вже було легше, почали виникати моменти, і ми діяли краще, адже в нас команда, яка вміє грати у футбол", – розказав Маліновський прес-службі УАФ.

Нагадаємо, вчора Україна у Харкові на ОСК Металіст здолала збірну Литви 2:0. Наступний поєдинок "синьо-жовті" проведуть вже у понеділок, 14 жовтня, проти Португалії.

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