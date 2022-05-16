"Ми опинились у тяжкій ситуації, в якій раніше ніколи не були. Ми думали, що найважчий момент був, коли зупинили чемпіонат через коронавірус, але коли над головою літають ракети – це набагато небезпечніше, ніж якийсь нежить.

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У цій ситуації хлопцям потрібно залишатися професіоналами та підтримувати форму, наскільки це можливо. На запитання "коли розпочнеться новий чемпіонат", мабуть, наразі ніхто не може відповісти. Найголовніше, щоб закінчилась війна, і тільки тоді ми зможемо розпочати чемпіонат.

Експрес-чемпіонат у лютому-березні на заході України? Думаю, що в лютому ми вже не знайдемо футболістів, вони залишаться лише на папері, тому що дуже складно самостійно підтримувати повноцінну форму і більшість просто не має такої можливості. Футболіст – це професія, чим раніше відновиться ігровий процес, тим раніше вони зможуть заробляти гроші та годувати свої сім'ї. Знаю, що багато футболістів шукають альтернативу заробітку та розглядають не футбольні, альтернативні варіанти працевлаштування. Ці хлопці не з Інгульця, наші поки що терплять. У Першій та Другій лізі понад 50 відсотків футболістів шукають роботу, щоби прогодувати сім'ї, а деякі вже працюють.

Провести чемпіонат за кордоном? Щодо УПЛ, то я не бачу тут великих складнощів. Є багато команд, які проводять по місяцю-півтора збори в Туреччині в зимовий період. Тут більше фінансове питання. Якщо УЄФА зможе частково компенсувати витрати, то цілком реально. Потягнути витрати можуть, мабуть, лише п'ять команд, які виступають у єврокубках. Розтягувати чемпіонат не варто. Можна проводити три гри на тиждень, коли немає вікон УЄФА. Якщо зараз ми не збережемо Прем'єр-лігу, то ми надовго втратимо футбол", – цитує Лавриненка FanDay.

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