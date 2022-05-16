"Ця пауза без офіційних матчів затяглася, це неприємно, але на даний момент це не має значення. Зараз важливо, щоби все це м'ясо, яке йде в нашу країну, викинути. Щоб ми могли жити та розвиватися.

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Я сподіваюся, що все це дуже швидко закінчиться і УАФ зробить усе можливе, щоб футбол в Україні відновився. Якщо не можна буде відновити чемпіонат України, необхідно давати дозвіл виступати за інші клуби. Тоді ми могли б заробляти гроші та допомагати викинути цю нечисть із нашої країни.

Щодо фінансів зараз не хочу говорити. Свої заощадження є, але, на жаль, ще не все отримали від клубу, що зуміли заробити до війни. Нині зарплату нам не платять. Були обіцянки, що зароблене до війни буде виплачено, але коли це буде зроблено, ніхто не знає. Щодо припинення наших контрактів – з нами ніхто не говорив, я так розумію, що вони продовжують діяти", – сказав Білик у коментарі FanDay.

Нагадаємо, у сезоні 2021/22 голкіпер провів за Олександрію 18 матчів, в яких пропустив 16 голів. Ще у 7 поєдинках він відстояв "на нуль".

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