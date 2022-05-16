"Мы оказались в тяжелой ситуации, в которой раньше никогда не были. Мы думали, что самый тяжелый момент был, когда остановили чемпионат из-за коронавируса, но, когда над головой летают ракеты – это намного опасней, чем какой-то насморк.

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В этой ситуации ребятам нужно оставаться профессионалами и поддерживать форму, насколько это возможно. На вопрос «когда начнется новый чемпионат», наверное, сейчас никто не может ответить. Самое главное, чтобы закончилась война и только тогда мы сможем начать чемпионат.

Экспресс-чемпионат в феврале-марте на западе Украины? Думаю, что в феврале мы уже не найдем футболистов, они будут числиться только на бумаге, потому что очень сложно самостоятельно поддерживать полноценную форму и у большинства просто нет такой возможности. Футболист – это профессия, чем раньше возобновится игровой процесс, тем раньше они смогут зарабатывать деньги и кормить свои семьи. Знаю, что многие футболисты ищут альтернативу заработка и рассматривают не футбольные, альтернативные варианты трудоустройства. Эти ребята не из Ингульца, наши пока терпят. В Первой и Второй лиге больше 50 процентов футболистов ищут работу, чтобы прокормить семьи, а некоторые уже работают.

Провести чемпионат за границей? Что касается УПЛ, то я не вижу здесь больших сложностей. Есть много команд, которые проводят по месяцу-полтора сборы в Турции в зимний период. Тут больше финансовый вопрос. Если УЕФА сможет компенсировать частично затраты, то вполне реально. Полностью потянуть затраты могут, наверное, только пять команд, которые выступают в еврокубках. Растягивать чемпионат не стоит. Можно проводить три игры в неделю, когда нет окон УЕФА. Если сейчас мы не сохраним Премьер-лигу, то мы надолго потеряем футбол", – цитирует Лавриненко FanDay.

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