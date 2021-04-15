"У всіх іноземців у контрактах було прописано, що через 6 місяців треба розуміти українську мову. Не обов’язково говорити нею, але ти мав розуміти її. Я вивчив українську не через контрактні зобов’язання. Просто хотів спілкуватися з людьми в Україні.

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Коли я прийшов у команду, то Іван Мілошевіч (сербський захисник – прим.) вже говорив українською. Завжди запитував його, якщо чогось не знав: "Як буде це слово?", "А як замовити це в ресторані?". І так за півроку практично вже все розумів. Згодом почав говорити, хоча на початку моя українська була дуже смішною. Але я не соромився цього. Просто намагався мати більше розмовної практики і так поступово виговорився.

Тоді в Карпатах грало багато українців і основною мовою в команді була українська. Нею розмовляли 90% гравців. Мені мова далася легко, бо македонська також належить до слов’янської групи. Я з самого початку розумів українську на 30-40%. Іспанцям та бразильцям було важче – вони вчили мову з викладачами", – цитує Мартіна Tribuna.

Нагадаємо, за Карпати Богатінов виступав у 2011-2014 роках. Македонець встиг провести у футболці "левів" 49 поєдинків, з яких 14 відстояв на нуль.

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