"У всех иностранцев в контрактах было прописано, что через шесть месяцев надо понимать украинский язык. Не обязательно говорить на нем, но ты должен понимать его. Я выучил украинский не из-за контрактных обязательств. Просто хотел общаться с людьми в Украине.

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Когда я пришел в команду, то Иван Милошевич (сербский защитник – прим.) уже говорил на украинском. Всегда спрашивал его, если чего-то не знал: "Как будет это слово?", "А как заказать это в ресторане?" И так за полгода практически уже все понимал. Впоследствии начал говорить, хотя в начале мой украинский был очень смешным. Но я не стеснялся этого. Просто пытался иметь больше разговорной практики и так постепенно выговорился.

Тогда в Карпатах играло много украинцев и основным языком в команде был украинский. На нем говорили 90% игроков. Мне речь далась легко, потому что македонский также относится к славянской группе. Я с самого начала понимал украинский на 30-40%. Испанцам и бразильцам было труднее – они учили язык с преподавателями", – цитирует Мартина Tribuna.

Напомним, за Карпаты Богатинов выступал в 2011-2014 годах. Македонец успел провести в футболке "львов" 49 поединков, из которых 14 отстоял на ноль.

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