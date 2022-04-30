Севілья в рамках 34-го туру Ла Ліги не змогла переграти Кадіс (1:1). Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Команди вирішують абсолютно різні завдання. Севілья веде боротьбу з Барселоною за срібні медалі, а Кадіс намагається врятуватися від вильоту. Зрештою, сенсаційна нічия більше повинна радувати аутсайдера.

Кадіс розписав сенсаційну нічию в андалусійському дербі проти Севільї – екс-карпатівець відзначився шедевральним голом

Севілья вже на 7-й хвилині відкрила рахунок, але розвинути свій успіх не змогла. Розплата за самовпевненість прийшла в середині другого тайму. Лукас Перес геніально забив зі штрафного – у найкращих традиціях Лео Мессі. До слова, екс-гравець Динамо і Карпат забивав у трьох останніх матчах, чим приніс Кадісу чотири очки і витягнув команду на поточну рятівну 17-ту сходинку.