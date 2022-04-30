Севилья в рамках 34-го тура Ла Лиги не смогла обыграть Кадис (1:1). Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Команды решают совершенно разные задачи. Севилья ведет борьбу с Барселоной за серебряные медали, а Кадис пытается спастись от вылета. В конце концов, сенсационная ничья больше должна радовать аутсайдера.

Кадис расписал сенсационную ничью в андалусийском дерби против Севильи – экс-карпатовец отметился шедевральным голом

Севилья уже на 7-й минуте открыла счет, но развить свой успех не смогла. Расплата за самоуверенность пришла в середине второго тайма. Лукас Перес гениально забил со штрафного – в лучших традициях Лео Месси. К слову, экс-игрок Динамо и Карпат забивал в трех последних матчах, чем принес Кадису четыре очка и вытащил команду на текущую спасательную 17-ю строчку.