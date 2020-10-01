У Будинку футболу відбулася пресконференція, під час якої було представлено першу в Україні кіберфутбольну лігу, участь у якій зможе взяти кожен бажаючий.

Під час презентації було оголошено про початок співпраці Української асоціації електронного футболу з однією з найбільших вітчизняних кіберспортивних платформ – ESportsBattle, презентовано кіберфутбольну академію для геймерів та майбутніх фахівців цієї справи – ESportsBattleAcademy. Участь у заході взяли як представники організацій, так і відомі спортсмени.

Зі вступним словом до присутніх звернувся президент УАЕФ Владислав Шовковський, який перш за все згадав про досягнення українського електронного футболу за останній час, а також відзначив необхідність подальшого розвитку цієї галузі за допомогою нового партнера:

"Минулого року ми створили першу українську збірну з кіберфутболу в дисципліні PES. За підсумками відбору до команди потрапили чотири особи. У кваліфікації до eEURO, яка проходила в березні поточного року, ми посіли третє місце у групі. Ми досягли непоганого результату, що справило враження на керівництво Української асоціації футболу.

Ми вирішували питання зі створенням збірної України в дисципліні FIFA, проте через пандемію все було посунуто на наступний рік. Усі турніри були скасовані, тому перед нами постало питання, як зробити так, аби українська спільнота не забувала про футбол. Було ухвалено рішення провести декілька шоу-матчів за участі гравців національної збірної України. Також наша збірна з кіберфутболу взяла участь у змаганнях #StayHome EuropeanNationsCup, де дійшла до півфіналу.

Прийняттям УАЕФ до лав колективних членів Українська асоціація футболу визнає, що електронний футбол існує, що в нього є прихильники, які мають право бути частиною великої футбольної родини. Саме тому ми маємо проводити турніри, створювати збірні та брати участь у всіх можливих міжнародних змаганнях.

Перед нами постало питання щодо розвитку кіберфутболу в дисциплінах PES та FIFA, щодо співпраці в цьому напрямку. На щастя, ми познайомилися з ESportsBattle. Поспілкувавшись із ними, ми дійшли висновку, що це професіонали, які могли б допомогти нам вирішити глобальні питання з розвитку електронного футболу. Тому ми знаходимося тут разом, щоб презентувати наш проєкт".

Наступним слово взяв Олександр Баркар, організатор турнірів ESportsBattle. Він анонсував проведення національної кіберфутбольної ліги, призовий фонд якої становитиме 300 000 грн:

"Я дуже радий, що тема кіберспорту розвивається та набуває популярності. Кіберспорт стає офіційно визнаним міністерством молоді та спорту видом спорту, тож ця галузь є професійною та самодостатньою. Ми вже два роки займаємося організацією спортивних та кіберспортивних турнірів, влаштовуємо близько 12 тис. матчів щомісяця в п’яти різних дисциплінах.

Зараз український кіберспорт потребує підготовки кадрів та отримання можливостей для розвитку цих кадрів, їхнього працевлаштування. Ми повинні зробити так, щоб люди йшли в цю галузь та бачили в ній власний подальший розвиток.

Ми оголошуємо про створення ESportsBattle LEAGUE – ліги з електронного футболу, участь у якій може взяти кожен бажаючий. Її призовий фонд складатиме 300 000 грн – це найбільший призовий фонд в історії вітчизняного електронного футболу. Але головна цінність у тому, що призер PRO Division отримає можливість виступати за збірну України з кіберфутболу та буде представляти нашу країну на міжнародній арені".

Як зазначив Олександр Баркар, ESportsBattle прагне максимально розвивати навчання у сфері кіберспорту, робити його доступним. Тому також було представлено проект ESportsBattleAcademy, який дозволить будь-якому гравцеві покращити свої навички як у плані кіберспорту, так і в плані суміжних спеціальностей.

"Я впевнений, що наші спільні з УАЕФ зусилля, а саме – організація кіберфутбольної ліги, надання можливості участі в міжнародних змаганнях для переможців, гранти, призові фонди, академія, сприятимуть розвитку та популяризації електронного футболу в Україні та досягненням наших кіберфутболістів", – сказав організатор турнірів ESportsBattle.

У презентації також узяв участь член правління УАЕФ та відомий кіберфутболіст Олег Walkman Шустенко. Він розповів про свою кар’єру кіберспортсмена та початок роботи функціонером, а також про перспективи даного виду спорту: "Як колишньому гравцю мені дуже приємно, що тема кіберфутболу розвивається на офіційному рівні. Наша країна – поле талановитих геймерів. В усіх дисциплінах наші хлопці посідають найвищі місця. На жаль, у загальному плані розвитку ми все ще відстаємо від провідних держав. Саме тому ми будемо сприяти іншій тенденції завдяки УАЕФ та нашому партнеру – ESportsBattle".

На пресконференцію також було запрошено відомого кіберспортсмена та блогера Олексія ForlanFS Мерсера, який розповів про дану галузь ізсередини. "Будучи професіональним кіберфутболістом, я прекрасно розумію, наскільки складно просувати цю галузь. Дуже важливо розвивати її саме зараз, адже за кіберспортом майбутнє. Хотів би привітати організаторів із відкриттям ESportsBattleAcademy – це те, що дійсно потрібно в цій ніші, адже чогось подібного попросту немає. Академія – це чудове місце, де вам підкажуть, що робити, в якому напрямку рухатися, як тренуватися. Я дуже радий, що кіберфутбол популяризується завдяки офіційній підтримці", – зазначив Олексій.

"Раніше я дуже багато грав у FIFA, зараз перейшов на Counter-Strike. Коли є вільний час, можу зі спокійною душею пограти. Наприклад, разом із Микитою Шевченком нещодавно грали у FIFA проти кіберфутболіста Yozhyk. Після поразки – 0:6 від нього мені вже нічого не страшно, – поділився своїм досвідом у кіберспорті гравець національної збірної України Віктор Коваленко. – Звичайно, для мене у пріоритеті футбол реальний. Проте якщо люди хочуть займатися електронним футболом, чом би й ні? А якщо поєднувати обидва види, то це допомагає й у спорті, й у тому, що стосується здоров’я. Зараз багато молоді, дітей спостерігає за кіберфутболом, захоплюється ним. Дуже класно, що він усе ближче до статусу офіційного виду спорту".

Зазначимо, що вже стартувала реєстрація на ESportsBattle LEAGUE-2020/2021, перший кіберфутбольний турнір національного масштабу з призовим фондом 300 000 грн. Змагання відбудуться за підтримки УАЕФ, а переможець PRO Division гарантовано потрапить до складу збірної України з кіберфутболу та буде представляти країну на міжнародній арені.

ESportsBattle LEAGUE-2020/2021 проходитиме у форматі чотирьох сезонних кваліфікацій та GRANDFINAL, до якого потраплять найкращі за результатами сезону. Гравці будуть розділені на два дивізіони – PRO Division та AMATEUR Division.

Узяти участь у лізі може кожен, і це абсолютно безкоштовно! Реєструйтеся за посиланням. Останній день подачі заявок на осінню кваліфікацію – 19 жовтня.

Більше подробиць та новин щодо турніру – на сайті esportsbattle.football