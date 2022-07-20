Київське Динамо у Лодзі зустрічалося з Фенербахче у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів 2022/23. Дивіться відеоогляд зустрічі на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Фенербахче на "Футбол 24", стартував 20 липня о 21:00 за київським часом. На жаль, чрез війну кияни змушені приймати свого суперника в польській Лодзі.

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Фенербахче діяв активніше в атаці, але Георгій Бущан грав надійно у воротах Динамо. Кияни мали кілька перспективних атак, які самі д і зіпсували. За весь матч підопічні Мірчі Луческу жодного разу не пробили у площину воріт суперників, хоча моменти були. Фенебахче теж не забив – як наслідок, 0:0. Кияни стартували в ЛЧ з нічиєї.

Це була перша частина двоматчевого протистояння. Матч-відповідь у Стамбулі відбудеться 27 липня.