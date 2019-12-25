У Китаї ввели ліміт зарплат для іноземців

Китайська футбольна асоціація внесла суттєві зміни щодо зарплат у Суперлізі.

Футбольні функціонери Китаю ввели обмеження щодо заробітної плати у місцевому чемпіонаті, повідомляє видання Titan Sports Plus. Зокрема, з 1 січня 2020 року річна зарплата легіонерів не зможе перевищувати 3 млн євро після вирахування податків. Китайські футболісти не зможуть заробляти більше 10 мільйонів юанів за рік (приблизно 1,29 мільйона євро), а гравці збірної Китаю зможуть отримувати 20-відсоткову надбавку. Китайські гравці віком до 21 року зможуть отримувати не більше 300 тисяч юанів (близько 39 тисяч євро).

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Здавалося б, такі "драконівські" обмеження можуть спричинити небажання відомих гравців переходити у Суперлігу аби заробити грошенят, однак ліміт жодним чином не зачіпає бонусні виплати. Тому у клубів все одно залишається можливість підписувати дорогих футболістів з інших чемпіонатів.

Також китайські клуби в 2020 році зможуть мати в заявці не більше п'яти іноземців, в тому числі не більше чотирьох одночасно на полі. Зміни торкнулися і назв клубів, яким тепер заборонено використовувати корпоративні назви. Це означає, що таким клубам, як Далянь Іфан і Гуанчжоу Евергранд доведеться змінити назви до 2021 року.

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