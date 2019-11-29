У Зорі є офіційна і неофіційна зарплати – як і у всіх клубів УПЛ, – Рафаїлов

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов розповів про суми, які клуб витрачає на зарплати своїм гравцям.

"Клуб не приносить прибутку. В силу різних причин, в першу чергу – війни. У групі Ліги Європи ми брали участь тільки двічі – це 6 мільйонів. Всі чомусь рахують прибутки, але ніхто не рахує витрати. Не можу говорити, який бюджет Зорі, але скажу, що це трохи менше, ніж 5-7 мільйонів доларів.

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Зараз є закон в Україні, за яким різні служби можуть використовувати цю інформацію. Вони можуть це використовувати як привід для перевірки. До того ж, у нас суспільство не готове до цього.

Провідний гравець Зорі в місяць може заробити 15 тисяч доларів, десь в цих межах. Але це не середня зарплата в клубі, вона у нас менша. Це про лідерів команди. По заробітній платі Зоря перебуває на 3-4 місці в УПЛ разом з Ворсклою. Якщо рахувати преміальні, то ще Олександрія. Але ми скоро скотимся до рівня Прибалтики. Ось у нас Шарпар перейшов туди – здається, отримує там 12 тисяч євро. В Білорусь чому їдуть стільки футболістів? У нас економіка країни і економіка футболу не дозволяють платити більше.

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Ми платимо, як і всюди. Є офіційна і є неофіційна зарплати. Як і у всіх інших клубах УПЛ. У Шахтарі, думаю, зарплата йде білою, тому що є фінансовий фейр-плей, їх моніторять серйозно. А ось преміальні – таким чином. Чи є це ухиленням від сплати податків? Не буду на це питання відповідати. Думаю, у нас 90% населення ухиляється від сплати податків", – сказав Рафаїлов в ефірі програми ТаТоТаке.

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