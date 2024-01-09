Захисник Алан Ауссі приєднався до Клужа в надії отримувати більше ігрової практики.

Вихованець Шахтаря та Динамо не злякався попереджень Євгена Коноплянки, який нещодавно розірвав контракт з румунським клубом. Ветеран кілька місяців не отримував зарплату і звинувачував тренера Клужа у примітивному футболі.

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"Це не перехід у статусі вільного агента, а оренда із Понферрадіни. Чому вирішив змінити команду? У іспанському клубі я навіть не отримав шансу проявити себе, надійшла пропозиція піти в оренду – довго не думав. Колектив хороший, потихеньку адаптовуюся", – сказав Ауссі в коментарі LEGIONERS.UA.

Додамо, що у нинішньому сезоні 22-річний українець жодного разу не виходив за першу команду Понферрадіни.

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