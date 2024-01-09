Защитник Алан Аусси присоединился к Клужу в надежде получать больше игровой практики.

Воспитанник Шахтера и Динамо не испугался предупреждений Евгения Коноплянки, недавно разорвавшего контракт с румынским клубом. Ветеран несколько месяцев не получал зарплату и обвинял тренера Клужа в примитивном футболе.

Коноплянка нарвался на жесткий ответ тренера Клужа: "Кроме разговоров нужно что-то показывать"

"Это не переход в статусе свободного агента, а аренда из Понферрадины. Почему решил сменить команду? В испанском клубе я даже не получил шанса проявить себя, поступило предложение уйти в аренду – долго не думал. Коллектив хороший, потихоньку адаптируюсь", – сказал Аусси в комментарии LEGIONERS.UA.

Добавим, что в нынешнем сезоне 22-летний украинец ни разу не выходил за первую команду Понферрадины.

Десять украинских талантов, которые удивят мир: шанс Хаби Алонсо, респект Ульфа Кирстена, прототипы Судакова и Довбика