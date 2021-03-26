"У футболі не місце людям, які роблять такі заяви": Баранка пригадав Гельзіну конфлікти минулого
Глава комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка не збирається робити жодних поступок президенту Олімпіка Владиславу Гельзіну.
"Це не моє рішення, а всього комітету етики. Якщо говорити про мою думку, то в футболі не місце людям, які роблять такі заяви. Але вирішувати КДК – вони судді, не я.
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У минулому пан Гельзін говорив про мене багато поганих слів, а в результаті виявилося так, що я мав рацію", – заявив Баранка в коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.
Нагадаємо, раніше інтереси італійця і Гельзіна перетинались під час розслідування можливих договірних матчів молодіжки Олімпіка. Тепер Баранка вимагає жорстко покарати президента донеччан за брутальний виступ після матчу з Шахтарем.
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