"Это не мое решение, а всего комитета этики. Если говорить о моем мнении, то в футболе не место людям, которые делают такие заявления. Но решать КДК – они судьи, не я.

Олимпик требует отвода Баранки в деле Гельзина: текст заявления

В прошлом господин Гельзин говорил обо мне много плохих слов, а в результате оказалось так, что я был прав", – заявил Баранка в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, ранее интересы итальянца и Гельзина пересекались во время расследования возможных договорных матчей молодежки Олимпика. Теперь Баранка требует жестко наказать президента дончан за грубое выступление после матча с Шахтером.

Революция Гельзина невозможна: Лучи рассказал о правилах организации арбитража