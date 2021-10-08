"Лукаш Градецкі – однозначно дуже сильний воротар, його можна вважати голкіпером топ-рівня. Він грає в одному з найсильніших чемпіонатів – Бундеслізі, за леверкузенський Байєр, який на даний момент йде другим у чемпіонаті.

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Пуккі – дуже сильний нападник, який довів це своїми голами за збірну Фінляндії, у Прем'єр-лізі, Чемпіоншипі, він дуже небезпечний гравець. Загалом збірна Фінляндії – хороша, збалансована команда, де всі б'ються на футбольному полі, знають, що там треба робити. Їхня тактика і стиль гри приносять команді результат.

Зрештою у фінів не тільки на Пуккі все тримається, уважними треба бути з кожним з гравців. Той же другий нападник Йоель Пох'янпало – він теж дуже небезпечний, у будь-який момент, у будь-якій ситуації, дуже добре діє під час стандартів. Концентрація проти цієї команди повинна бути з першої секунди і до фінального свистка. Думаю, наші гравці це розуміють, адже значення цього поєдинку важко переоцінити", – сказав Олійник у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, поєдинок з фінами відбудеться 9 жовтня у Гельсінкі. Початок зустрічі о 19:00. Перша дуель між командами завершилася бойовою нічиєю (1:1).

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