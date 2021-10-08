"На відміну від березневої ситуації зараз ми граємо в Фінляндії, де однозначно буде складніше, ніж удома, адже за підтримки своїх уболівальників фіни грають агресивніше. Тим більше, вдома вони, практично, не програють, якщо дивитися на їхню статистику останнім часом.

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Окрім цього, у збірної України відсутня ціла низка провідних гравців. Ну і, безумовно, фактор відповідальності. Якщо тоді у нашої команди було право на помилку, зараз його немає. У того, хто програє, шансів на вихід з групи, по суті, не буде. Швидше за все, ми станемо свідками битви тактик, де ніхто не буде даремно ризикувати.

Фіни у своїй звичайній манері будуть терпіти, чекати свого шансу. Для України в цій ситуації вкрай бажано забити, і якомога швидше. Тоді буде легше в подальшому, адже суперник змушений буде відкриватися. Швидше за все, ми будемо домінувати у грі, контролювати м'яч. Але розкрити оборону збірної Фінляндії вкрай складно. Навіть в тих моментах, коли ми з м'ячем, треба бути вкрай уважними, щоб не наштовхнутися на контратаку – вони це використовую дуже здорово. Думаю, хто першим заб'є, той на 99% виграє цей матч", – сказав Олійник у коментарі Footboom.

Нагадаємо, поєдинок з фінами відбудеться 9 жовтня у Гельсінкі. Початок зустрічі о 19:00. Перша дуель між командами завершилася бойовою нічиєю (1:1).

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