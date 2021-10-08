"Лукаш Градецки – однозначно очень сильный вратарь, его можно считать голкипером топ-уровня. Он играет в одном из сильнейших чемпионатов – Бундеслиге, за леверкузенский Байер, который в данный момент идет вторым в чемпионате.

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Пукки – очень сильный нападающий, который доказал это своими голами за сборную Финляндии, в Премьер-лиге, Чемпионшипе, он очень опасный игрок. В целом сборная Финляндии – хорошая, сбалансированная команда, где все сражаются на футбольном поле, знают, что там надо делать. Их тактика и стиль игры приносят команде результат.

В конце концов у финнов не только на Пукки все держится, внимательными надо быть с каждым из игроков. Тот же второй нападающий Йоэль Похьянпало – он тоже очень опасен, в любой момент, в любой ситуации, очень хорошо действует при стандартах. Концентрация против этой команды должна быть с первой секунды и до финального свистка. Думаю, наши игроки это понимают, ведь значение этого поединка трудно переоценить", – сказал Олейник в комментарии FootBoom.

Напомним, поединок с финнами состоится 9 октября в Хельсинки. Начало встречи в 19:00. Первая дуэль между командами завершилась боевой ничьей (1:1).

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