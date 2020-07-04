"У Динамо всегда есть какие-то проблемы": Буряк оценил шансы киевлян в Классическом

Бывший наставник Динамо и сборной Украины Леонид Буряк поделился ожиданиями от противостояния Динамо и Шахтера в матче 29-го тура УПЛ.

"Динамовцы сами себе усложнили ситуацию. Игра с Десной легко давалась и надо было выигрывать. Но при всей ситуации Шахтер есть Шахтер и, конечно, и для Динамо, и для "горняков" эта игра – большое событие.

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Большого количества голов не стоит ждать, но думаю, что все-таки Динамо хоть как-то должно реабилитироваться в глазах болельщиков, тех людей, которые переживают за киевлян.

У "бело-синих" всегда есть какие-то проблемы. Сказывается тот факт, что не было предсезонного сбора, это очень сложно. Тем футболистам, которые имеют высокий уровень мастерства, легче входить в сезон. А те футболисты, которые зависят от своих физических кондиций, им немного сложнее, но, тем не менее, игра домашняя и фактор родных трибун сыграет свою роль.

За счет чего Динамо может обыграть Шахтер? Динамовцы должны сыграть сконцентрированно, строго, с контролем мяча, агрессивно. Думаю, нужно искать счастья у чужих ворот. Какие-то игры удаются, какие-то нет. Мы можем вспомнить игру Кубка, в которой Динамо обыграло Шахтер. Будем надеяться только на победу", – цитирует Буряка официальный сайт Динамо.

Напомним, матч 29-го тура чемпионата Украины между Динамо и Шахтером состоится 4 июля на столичном НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:30.

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