Саленко: Шахтар заслужив чемпіонський коридор від Динамо

Екс-форвард Динамо Олег Саленко поділився думками щодо протистояння "біло-синіх" та "помаранчево-чорних" у Класичному.

"Шахтар заслужив чемпіонський коридор від Динамо. Шахтар – чемпіон, що тут казати? Цього року Динамо бореться за другу сходинку, що неприємно.

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Якщо програють Шахтарю, а Зоря виграє, то це ще більше загострить ситуацію. Тому всі сили потрібно покласти, щоб виграти у цьому матчі. У Динамо для цього був тиждень підготовки.

Сюрпризи від суддів? VAR вже нічим мене не здивує. Все може бути. Арбітрам потрібно усвідомити, що ця технологія використовується у крайніх випадках. У нас VAR поки правильно використовувати не навчились", – сказав Саленко у коментарі виданню 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, матч 29-го туру чемпіонату України між Динамо і Шахтарем відбудеться 4 липня на столичному НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30.

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