"У Динамо нет денег на приглашение иностранного тренера": Франков подсказал, где искать достойного кандидата

Известный журналист и главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков поделился мыслями относительно потенциального наставника "бело-синих".

"Верю ли я, что когда-нибудь в Динамо появится тренер-иностранец? Я уже давно отошел от категории "верю – не верю". Мы же не ромашку обдираем. Динамо, Игорь Суркис и Григорий Суркис существуют в определенной политической, финансовой и футбольной ситуации. И их решения во многом диктуются не потому, что они вот так захотели.

Франков не считает отсутствие денег главной проблемой Динамо

В свое время Динамо вело достаточно серьезные переговоры с иностранцами, и если бы ситуация сложилась несколько иначе, то в команде мог давным-давно завестись иностранный тренер. Был вариант "на мази". И то ли повезло, то ли – нет... По-разному можно это оценивать. На данный момент в Динамо нет денег на приглашение серьезного иностранного специалиста. И нет денег, чтобы удовлетворить его селекционные аппетиты, которые обязательно будут предъявлены после назначения.

Именно поэтому мне кажется, что взгляды следовало бы обратить в сторону молодых немецких тренеров. Там масса выпускников. По этому пути пошел Спартак, который пригласил Тедеско на пост главного тренера", – сказал Франков в программе Бомбардир.

Напомним, после 23 туров УПЛ Динамо занимает 3 место в чемпионате, уступая Заре по дополнительным показателям. "Горняки" опережают киевлян на 13 пунктов.

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