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Євро-2020: календар матчів збірної України

20:30 3882 Читать на русском
Євро-2020: календар матчів збірної України
Збірна України / Reuters

Національна збірна України дізналась розклад своїх матчів на Євро-2020. Нагадаємо, сьогодні в Бухаресті пройшло жеребкування фінальної стадії.

Матчем-відкриття для збірної України на Євро-2020 стане зустріч із головним фаворитом групи C – збірною Нідерландів. Матч пройде 14 червня в Амстердамі.

Другим суперником українців стане переможець шляху D Ліги Націй або Румунія (у випадку перемоги в плей-офф A). Остання гра на груповому етапі Євро-2020 для "синьо-жовтих" – матч зі збірною Австрії.

Результати жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізнались суперників

Євро-2020, 1-й тур. 14 червня.

Нідерланди – Україна

Австрія – Переможці шляху D Ліги Націй/Румунія (у випадку перемоги в шляху А) – 14 червня.

Євро-2020, 2-й тур. 18 червня

Нідерланди – Австрія

Україна – Переможці шляху D Ліги Націй/Румунія (у випадку перемоги в шляху А) – 18 червня.

Євро-2020, 3-й тур. 22 червня

Переможці шляху D Ліги Націй/Румунія (у випадку перемоги в шляху А) – Нідерланди – 22 червня

Україна – Австрія.

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Теги
Євро-2020 Україна Україна Нідерланди Нідерланди Австрія Австрія
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