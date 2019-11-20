toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЄВРО-2020 ТОТТЕНХЕМ ЗБІРНА УКРАЇНИ ІСПАНІЯ

У Чигринського струс мозку – АЕК втратив українця на два тижні

10:22 250 Читать на русском
У Чигринського струс мозку – АЕК втратив українця на два тижні
Дмитро Чигринський / фото: ФК АЕК

Український захисник АЕКа Дмитро Чигринський потрапив до лазарету команди.

Центрбек отримав струс мозку і пропустить два тижні. Чигринський не допоможе АЕКу в матчах проти Аріса і ОФІ, повідомляє nicemagazine.gr.

Наші за кордоном: досягнення Есеоли, Мілевський наближає Динамо Брест до чемпіонства, Яковенко не зупиняється

Очікується, що 33-річний українець буде готовий до матчу 13-го туру чемпіонату Греції проти Паніоніса, який відбудеться 7-го грудня.

У нинішньому сезоні Чигринський провів за свій клуб 9 матчів і забив один гол. АЕК після 10 турів посідає третє місце в турнірній таблиці. Відставання від лідера Олімпіакоса становить дев'ять очок.

Нагадаємо, Дмитро Чигринський виступає в АЕКу з липня 2016 року. У всіх турнірах 33-річний захисник відіграв 82 матчі, забивши 3 м'ячі. У 2018 році українець разом з командою виграв чемпіонат Греції.

Жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні вже знають коло суперників – у нас вузький вибір, у Роналду група смерті

blog_ava
Президент Тоттенхема Леві пояснив відставку Почеттіно
00:05
3352
Теги
Світ Дмитро Чигринський Дмитро Чигринський АЕК Афіни АЕК Афіни Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Почеттіно покинув Тоттенхем
    Англія — 19 лист6315 Почеттіно покинув Тоттенхем
2
год
:
10
хв
Гірник-Спорт
13:00
Рух
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук