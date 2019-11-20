У Чигринського струс мозку – АЕК втратив українця на два тижні

Український захисник АЕКа Дмитро Чигринський потрапив до лазарету команди.

Центрбек отримав струс мозку і пропустить два тижні. Чигринський не допоможе АЕКу в матчах проти Аріса і ОФІ, повідомляє nicemagazine.gr.

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Очікується, що 33-річний українець буде готовий до матчу 13-го туру чемпіонату Греції проти Паніоніса, який відбудеться 7-го грудня.

У нинішньому сезоні Чигринський провів за свій клуб 9 матчів і забив один гол. АЕК після 10 турів посідає третє місце в турнірній таблиці. Відставання від лідера Олімпіакоса становить дев'ять очок.

Нагадаємо, Дмитро Чигринський виступає в АЕКу з липня 2016 року. У всіх турнірах 33-річний захисник відіграв 82 матчі, забивши 3 м'ячі. У 2018 році українець разом з командою виграв чемпіонат Греції.

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