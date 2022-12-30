Нещодавно Мірча Луческу заявив про готовність віддати бухарестському Динамо низку молодих гравців в оренду. Румунський клуб перебуває у складному фінансовому становищі, а команда посідає передостаннє місце в чемпіонаті. У Бухаресті спочатку були раді потенційній співпраці з Києвом, але після зміни тренера, схоже, ситуація змінилася.

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Принаймні, адміністатор клубу заявив, що в Динамо робитимуть ставку на румунських футболістів.

"Нам потрібні футболісти, які зіграли хоча б кілька матчів за свої команди. Ми через низку причин не можемо брати гравців з тих країн, які не входять до ЄС. Вони набагато дорожчі і процедура значно складніша.

Динамо потребує готових футболістів. Ми будемо брати гравців з Румунії і тих, у яких є паспорт громадянина ЄС", – цитує Мурешана GSP.ro.

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