Недавно Мирча Луческу заявил о готовности отдать бухарестскому Динамо ряд молодых игроков в аренду. Румынский клуб находится в сложном финансовом положении, а команда занимает предпоследнее место в чемпионате. В Бухаресте сначала были рады потенциальному сотрудничеству с Киевом, но после смены тренера, похоже, ситуация изменилась.

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По крайней мере, администратор клуба заявил, что в Динамо будут делать ставку на румынских футболистов.

"Нам нужны футболисты, которые сыграли хотя бы несколько матчей за свои команды. Мы по ряду причин не можем брать игроков из тех стран, которые не входят в ЕС. Они намного дороже и процедура гораздо сложнее.

Динамо нуждается в готовых футболистах. Мы будем брать игроков из Румынии и тех, у кого есть паспорт гражданина ЕС", – цитирует Мурешана GSP.ro.

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