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У Будинку футболу відбудеться форум ФФУ з протидії договірним матчам

06:00 1 Читать на русском
У Будинку футболу відбудеться форум ФФУ з протидії договірним матчам
Андрій Павелко / фото із соцмереж

11-го та 12 грудня в Будинку футболу відбудеться міжнародна конференція для спеціалістів із боротьби з договірними матчами у футболі — Форум ФФУ з протидії договірним матчам.

Цей захід організовано Комітетом з етики та чесної гри ФФУ за підтримки УЄФА та ФІФА з метою поширення й обміну найкращим досвідом серед офіцерів із питань чесної гри та відповідних слідчих федерацій футболу ближнього зарубіжжя.

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Участь у форумі візьмуть офіцери, слідчі, юристи та генеральні секретарі федерацій футболу Словаччини, Латвії, Польщі, Чехії, Литви, Грузії та Азербайджану, повідомляє прес-служба ФФУ.

Форум проходитиме англійською мовою за зачиненими дверима, проте 11 грудня о 10.00 у конгрес-залі Будинку футболу відбудеться відкриття за участю представників керівництва Міністерства молоді та спорту України та Національної поліції України, які повідомлять останні новини про перебіг розслідувань.

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Теги
ФФУ Договірні матчі Комітет етики та чесної гри ФФУ
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