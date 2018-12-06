toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УПЛ ШАХТАР - ЛІОН

Українських арбітрів допитають щодо можливої участі в договірних матчах

19:14 141 Читать на русском
Українських арбітрів допитають щодо можливої участі в договірних матчах
Арбітри / ffmo.mk.ua

Міністерство внутрішніх справ продовжує боротьбу з договірними матчами в Україні.

За інформацією Sport Arena, незабаром розпочнеться третя хвиля боротьби з договірними матчами в українському футболі. Зокрема, під пильне око правоохоронних органів потраплять арбітри, яких допитають щодо їхньої можливої участі в договірних поєдинках.

Розпочалася друга хвиля обшуків у справі договірних матчів, – ЗМІ

Очікується, що допити суддів відбудуться перед початком зимових зборів для рефері. Нагадаємо, раніше ФФУ підтвердила ймовірні масові дискваліфікації у справі щодо розслідування договірних матчів.

Масова облава МВС щодо договірних матчів: що це було і навіщо

Теги
Договірні матчі Арбітри
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
32
хв
Маріуполь
17:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук