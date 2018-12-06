Українських арбітрів допитають щодо можливої участі в договірних матчах

Міністерство внутрішніх справ продовжує боротьбу з договірними матчами в Україні.

За інформацією Sport Arena, незабаром розпочнеться третя хвиля боротьби з договірними матчами в українському футболі. Зокрема, під пильне око правоохоронних органів потраплять арбітри, яких допитають щодо їхньої можливої участі в договірних поєдинках.

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Очікується, що допити суддів відбудуться перед початком зимових зборів для рефері. Нагадаємо, раніше ФФУ підтвердила ймовірні масові дискваліфікації у справі щодо розслідування договірних матчів.

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