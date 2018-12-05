Екс-хавбек Шахтаря Іванісеня розповів про договірні матчі

Колишній півзахисник Шахтаря Дмитро Іванісеня, який нині виступає за Динамо Тбілісі, розповів, як у Грузії ведуть боротьбу з договірними матчами.

"У Грузії був один матч, який визнали договірним. Динамо Тбілісі грало проти однієї з команд у чемпіонаті, я той матч пропускав, і підозра була саме на суперника. Після цього 6 гравців цієї команди відсторонили. Я вважаю, що це цілком правильне рішення.

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Якщо розуміють, що матч договірний, швидко покарають. Тому тут такого мало. В Україні "здати" матч ніхто не пропонував, адже я був у Шахтарі, а там одразу посилають подалі тих, хто пропонує брудні ігри, адже Шахтар – це бренд, там гравці грають не за гроші, а за емблему, і для всіх дорога їхня репутація", – сказав Іванісеня SportTravelerUA.

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