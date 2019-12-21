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Севілья здолала Мальорку й наблизилась до Реала та Барселони: 18-й тур Прімери, матчі суботи

15:55 78 Читать на русском
Севілья здолала Мальорку й наблизилась до Реала та Барселони: 18-й тур Прімери, матчі суботи
Мальорка – Севілья – 0:2 / фото твіттер Ла Ліги

У рамках 18-го туру Прімери Севілья на виїзді впевнено переграла Мальорку (0:2). Звіт матчу читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії, 18-й тур

Мальорка – Севілья – 0:2

Голи: Д. Карлос, 20, Банега, 63 (пен.)

Вільяреал – Хетафе – початок матчу о 19:30

Вальядолід – Валенсія – початок матчу о 22:00

Суботня програма 18-го туру іспанської Прімери відкривалась поєдинком між Мальоркою та Севільєю. Підопічні Лопетегі повели у рахунку на 20-й хвилині – Дієго Карлос випередив голкіпера після подачі з кутового та переправив м'яч у ворота. Наприкінці тайму Мальорка зрівняла, однак арбітр разом із VAR гол скасували через офсайд. По перерві севільці подвоїли свою перевагу – Банега реалізував пенальті за фол Рахмана Баби у власному штрафному. Більше команди не забивали – 0:2, у команди Лопетегі, яка йде третьою, лише на 2 очки менше, ніж у Реала та Барселони.

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Іспанія Севілья Севілья Вільяреал Вільяреал Вальядолід Вальядолід Валенсія Валенсія Хетафе Хетафе Мальорка Мальорка
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