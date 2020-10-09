"В Барселоне происходят странные вещи", – Суарес рассекретил внутренние процессы каталонского клуба
Новоиспеченный форвард Атлетико Луис Суарес рассказал, почему покинул Барселону.
"Я не был удивлен реакцией Лео, потому что очень хорошо его знаю. Я знаю, какую боль он испытывал – такую же, как и я. Он считает, что меня выгнали из клуба. Были другие способы, чтобы правильно решить этот вопрос. Я провел в клубе шесть долгих лет, и это волновало его.
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Моя семья хотела видеть меня счастливым. В Барселоне происходят некоторые странные вещи. Например, они отправляют тебя тренироваться отдельно, если не планируют выпускать на поле в ближайшем матче...
Такие вещи делали мне больно, а моя семья видела, как сильно это меня влияет, поэтому они посоветовали мне воспользоваться возможностью. Когда Атлетико пришел с предложением, я не колебался вообще.
Конечно, мне еще нужно привыкнуть ко многим вещам, но я чувствую себя очень счастливым в Атлетико", – цитирует Суареса Goal.
Напомним, 33-летний уругваец перешел из Барселоны в Атлетико на правах свободного агента.
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