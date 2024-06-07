Найдорожчим українцем у Прімері очікувано став найкращий бомбардир чемпіонату – Артем Довбик. Нападник Жирони додав до своєї попередньої ціни 5 мільйонів і вартує відтепер 35 млн євро. Цікаво, що саме стільки коштують його партнери по збірній України Михайло Мудрик (Челсі) і Георгій Судаков (Шахтар).

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Одноклубник Довбика – Віктор Циганков – подорожчав на 2 мільйони і підвищив свою ціну до 30 млн євро.

Найбільше ж серед українців у Ла Лізі вистрілив Андрій Лунін, "поважчавши" одразу на 9 мільйонів – голкіпер Реала вартує нині 25 млн євро, зрівнявшись за ціною з Анатолієм Трубіним з Бенфіки.

Натомість невтішні справи у Романа Яремчука – форвард Валенсії "скинув" 500 тисяч євро і оцінюється у 3,5 млн євро.

Ознайомитись з оновленою вартістю усіх гравців чемпіонату Іспанії можна за посиланням.

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