Довбик зрівнявся з Мудриком, регрес Яремчука, Лунін наздогнав Трубіна: Transfermarkt оновив ціни на гравців Ла Ліги
Німецький статистичний портал перерахував ринкову вартість футболістів чемпіонату Іспанії.
Найдорожчим українцем у Прімері очікувано став найкращий бомбардир чемпіонату – Артем Довбик. Нападник Жирони додав до своєї попередньої ціни 5 мільйонів і вартує відтепер 35 млн євро. Цікаво, що саме стільки коштують його партнери по збірній України Михайло Мудрик (Челсі) і Георгій Судаков (Шахтар).
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Одноклубник Довбика – Віктор Циганков – подорожчав на 2 мільйони і підвищив свою ціну до 30 млн євро.
Найбільше ж серед українців у Ла Лізі вистрілив Андрій Лунін, "поважчавши" одразу на 9 мільйонів – голкіпер Реала вартує нині 25 млн євро, зрівнявшись за ціною з Анатолієм Трубіним з Бенфіки.
Натомість невтішні справи у Романа Яремчука – форвард Валенсії "скинув" 500 тисяч євро і оцінюється у 3,5 млн євро.
Ознайомитись з оновленою вартістю усіх гравців чемпіонату Іспанії можна за посиланням.
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