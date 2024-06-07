Велика благодійна подія відбувається у столиці Польщі в дні, коли там перебуває збірна України. Уже минув матч ветеранів та відомих людей Польщі та України, який зібрав на стадіоні Агрикола кілька тисяч глядачів.

Команда України перемогла 4:1, у складах виходили такі відомі в минулому гравці як Тарас Михалик, Сергій Нагорняк, Войцех Ковалевскі, В'ячеслав Шевчук, Маріуш Лєвандовскі, Володимир Єзерський та інші. Мета івенту, що має назву "Разом до Перемоги" – збір коштів на карети швидкої допомоги для лікарні прифронтового міста Торецьк на Донеччнині. Організатор акції – гуманітарний штаб "Рестовратор. Картопляне військо".

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Микола Васильков, волонтер: "Нам вдалося зібрати дуже потужні команди, це, зокрема, завдяки організованій роботі партнерів у Польщі – Миколі Шпаковському, Віроніці Марчук та Кшиштофу Рошакові. Окрема подяка Олегу Собуцькому та збірній ветеранів українського футболу, вони склали основу нашої команди.

Крім того, як завжди, нас підтримала національна збірна. Михайло Мудрик, Роман Яремчук, Андрій Лунін, Сергій Ребров надали лоти на аукціони, прес-аташе команди Сашко Гливінський забезпечив ідеальну комунікацію волонтерів та футболістів. І як результат, ми плануємо придбати принаймні 3 карети швидкої. Збір ще не закінчений.

Сьогодні о 16:00 відбудеться велика зустріч-нарада зірок футболу та фанатів у ресторані Роберта Лєвандовскі "NINE's", де збір коштів продовжиться. А потім уболівальники, ветерани та волонтери вирушать на стадіон Народовий з великим банером NO FOOTBALL EURO WITHOUT UKRAINE, намальованим лауреатом Шевченківської премії – художником Андрієм Ярмоленком. Над концепцією працювали ми з журналістом Леонідом Веселковим та анархо-капіталістом Дмитром Дубасом. Цей банер уже був на трибунах стадіонів Праги, Риму, Леверкузена, Вроцлава під час матчів нашої збірної, і це нагадування всім, заради чого і кого ми зараз граємо у футбол. Лінк на збір коштів".

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