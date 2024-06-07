Сергію Реброву не довелося довго гадати зі списком гравців збірної України для спарингу проти Польщі.

До заявки потрапили усі 26 футболістів, які зараз перебувають у таборі "синьо-жовтих", інформує прес-служба УАФ.

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Після матчу проти Німеччини є подвійне підсилення. Захисник Евертона Віталій Миколенко повністю залікував свою травму, а воротар Реала Андрій Лунін відсвяткував перемогу в ЛЧ і тепер готовий допомогти збірній.

Нагадаємо, матч Польща – Україна відбудеться вже сьогодні, стартовий свисток о 21:45. Це буде другий з трьох спарингів команди Сергія Реброва в рамках підготовки до Євро-2024. Раніше "синьо-жовті" розписали нульову нічию з Німеччиною, а 11 червня зійдуться з Молдовою у Кишиневі. Старт на чемпіонаті Європи – 17 червня матчем проти Румунії.

Офіційна заявка збірної України на матч проти Польщі:

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Олександр Сваток, 4. Максим Таловєров, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Микола Шапаренко, 20. Олександр Зубков, 21. Валерій Бондар, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін, 24. Олександр Тимчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайліченко.

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