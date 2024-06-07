Підсумкова таблиця коефіцієнтів УЄФА за сезон 2023/24 приховує один дуже неприємний парадокс.

Відразу після початку повномасштабного вторгнення УЄФА заборонив усім російським клубам брати участь у змаганнях під своєю егідою. Втім, європейський футбольний Союз продовжує нараховувати представникам країни-терориста їхній найменший коефіцієнт за 5 сезонів – це 4,333 бали.

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Росіяни другий рік поспіль отримують ці очки у свою скарбничку, не виходячи на поле! Більшість європейських чемпіонатів навіть не мріють заробити стільки очок. Наприклад, 5 українських клубів за сезон 2023/24 принесли менше – 4,100 балів.

На щастя, повертати росіян до цивілізованого футболу ніхто не збирається. Україна у наступному сезоні матиме 5 представників на євроарені – Шахтар, Динамо, Кривбас, СК Дніпро-1 та Полісся.

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